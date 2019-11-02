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فيديو جراف

فيديوجراف| جنين من جلد الفئران

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:01 م
فئران التجارب
فئران التجارب
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فيديوجراف
تمكن علماء من إنتاج جنين اصطناعي شبة كامل بدون استخدام بويضات أو حيوانات منوية.

جاء ذلك من خلال زرع خلايا جلد فأر ذكر في رحم فأر أنثى فتكون جنين اصطناعي صغير برحم الأنثى.

وهذا الابتكار فرصة لمرضى العقم الذي لديهم مشاكل بالإنجاب مثل ضعف البويضات أو انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

ولمزيد من التفاصيل متابعة فيديوجراف التالي:
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