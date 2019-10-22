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حوادث

مجهزة بأحدث الأجهزة.. افتتاح 8 مكاتب لقطاع الأحوال المدنية بالمحافظات.. صور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:50 م
افتتاح مكاتب الاحوال
افتتاح مكاتب الاحوال المدنية
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مصطفى الرماح
افتتح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، 8 مواقع سجلات مدنية، عقب الانتهاء من إجراءات تطويرها وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية، بمحافظات "المنوفية، الغربية، دمياط، الشرقية، بنى سويف، أسيوط، سوهاج".

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتطوير الآداء الأمنى والخدمات الجماهيرية التى تقدمها الوزارة للمواطن، وتنفيذ خطة تطوير الأداء بقطاع مصلحة الأحوال المدنية وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات الحصول عليها.

ولاقى ذلك استحسان المواطنين لما له بالغ الأثر فى سرعة إنهاء مصالحهم.
مجهزة بأحدث الأجهزة.. افتتاح 8 مكاتب لقطاع الأحوال المدنية بالمحافظات.. صور
مجهزة بأحدث الأجهزة.. افتتاح 8 مكاتب لقطاع الأحوال المدنية بالمحافظات.. صور
مجهزة بأحدث الأجهزة.. افتتاح 8 مكاتب لقطاع الأحوال المدنية بالمحافظات.. صور
مجهزة بأحدث الأجهزة.. افتتاح 8 مكاتب لقطاع الأحوال المدنية بالمحافظات.. صور
مجهزة بأحدث الأجهزة.. افتتاح 8 مكاتب لقطاع الأحوال المدنية بالمحافظات.. صور
مجهزة بأحدث الأجهزة.. افتتاح 8 مكاتب لقطاع الأحوال المدنية بالمحافظات.. صور
مجهزة بأحدث الأجهزة.. افتتاح 8 مكاتب لقطاع الأحوال المدنية بالمحافظات.. صور
مجهزة بأحدث الأجهزة.. افتتاح 8 مكاتب لقطاع الأحوال المدنية بالمحافظات.. صور
مجهزة بأحدث الأجهزة.. افتتاح 8 مكاتب لقطاع الأحوال المدنية بالمحافظات.. صور
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