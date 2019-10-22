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أخبار البلد

مستشار رئيس بوركينا فاسو للشئون الإسلامية يزور منظمة خريجي الأزهر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:47 م
مستشار بوركينا فاسو
مستشار بوركينا فاسو
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محمود ضاحي
استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وأسامة ياسين نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمقرها الرئيسي بالقاهرة، د.أبو بكر دوكوري مستشار رئيس بوركينا فاسو للشئون الإسلامية.

قال د. محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة وعضو هيئة كبار العلماء، أن المنظمة مستعدة لتقديم يد العون للشعب البوركيني في مجال خدمة الأزهريين، وكذا المجال الدعوي والثقافي بما يساعد في توضيح سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف.

ومن جانبه أبدي د.أبو بكر دوكوري مستشار رئيس بوركينا فاسو للشئون الإسلامية , تقدير بلاده لدور الازهر و المنظمة بقيادة فضيلة الإمام الاكبر, في مكافحة الإرهاب والتطرف , ونشر فكر الازهر الوسطي المعتدل وتحصين الشباب من الوقوع في براثن الجماعات المتطرفة.

واستعرض أسامة يس نائب رئيس مجلس الإدارة , جهود المنظمة المبذولة في مجال مكافحة الفكر المتطرف على المستوى الدولى بتدريب الأئمة من مختلف الدول , وكذا ترسيخ رسالة الأزهر عن طريق فروعها المنتشرة في العالم وأفريقيا.
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