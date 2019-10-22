سموم الإسكندرية يعلن ارتفاع عدد مصابي تسمم الفسيخ لـ 89 حالة

ارتفعت اليوم، الثلاثاء، أعداد المصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم فسيخ فاسد إلى 89 حالة، داخل مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية.



وقالت الدكتورة مها غانم، مدير مدير المركز، إنه تم إعطاء المصابين 49 أمبولا من مصل "البتيوليزم"، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 4 ملايين و900 ألف جنيه.



وأصدرت وزارة الصحة، بيانا أهابت فيه بالمواطنين بالامتناع نهائيا وفورا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة، لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال.



وأعلنت وزارة الصحة عن توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممباري "البتيوليزم"، والذي يستخدم في حالات التسمم الغذائي بجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية.