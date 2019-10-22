كدمات في الوجه .. تفاصيل ضرب مدرس لطالب دمج بـ القلم في الغربية

قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية اليوم فتح باب التحقيق العاجل فى واقعة تعدي مدرس بمدرسة سعيد عوض الإبتدائية بقرية فرسيس بمركز زفتى على طالب فى العقد الأول من عمره بصفعه بيديه مما أحدث كدمات وسحجات بالوجه واستبعاد المدرس من العمل لحبن انتهاء التحقيقات .



كما كلف محافظ الغربية ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بفحص شكوى ولي أمر الطالب "محمد سليمان الديب " بالصف الرابع الإبتدائي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المدرس واستبعاده من العمل وسماع أقوال الطالب فى الاعتداء الواقع عليه .



وشدد محافظ الغربية أنه لا تهاون فى أى مسئول او موظف أو مدرس داخل منظومة التربية والتعليم لا يراعي هوية الحفاظ على أبنائنا من الطلاب والطالبات كي يكونوا قادرين على المشاركة فى بناء الوطن مستقبلا .



وكانت مدرسة سعيد عوض الإبتدائية بقرية فرسيس بمركز زفتى بمحافظة الغربية شهدت واقعة تعدي أحد المدرسين علي الطالب "محمد سليمان الديب " 10 سنوات خلال تلقيه إحدى الحصص الدراسية وتعرضه للضرب المبرح بالأيدي من جانب أحد المدرسين الأمر الذى نتج عنه إصابته بوجهه وأطراف جسده بكدمات وسحجات ظاهرة .



وعلل شهود العيان داخل المدرسة نشوب خلاف بين المدرس والطالب بسبب اعتراض الأخير على عدم المشاركة فى نظافة الفصل بسبب ظروفه الصحية وهو ما دفعه إلى التعدي عليه بالقلم وعقابه أمام زملائه داخل الفصل .



وتقدم ولي ولي أمر الطالب "سليمان الديب" بشكوى رسمية الى يسر عبد الغني مدير إدارة زفتى التعليمية أوضح أنه فوجئ بعودة نجله الي المدرسه مصاب بكدمات بوجهه زرقاء اللون بسبب تعدي أحد المدرسين عليه بالضرب وحينما سألته عن سبب واقعة التعدي فرد قائلا "المدرس عاقبني ..كوني قولتله مافيش قمامة أسفل مقاعد الفصل فمسكني بأيديه وأخذ يضربني صفعات متوالية بـ"القلم " وهو ما تسبب فى إصابته بأزمة نفسية كونه طالب من حالات الدمج والإعاقة .

