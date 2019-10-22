تسللو للبلاد من الدروب الصحراوية.. ضبط 20 أجنبيا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 20 شخصا يحملون جنسيات أجنبية حال تواجدهم بأسوان عقب تسللهم للبلاد بطريقة غير شرعية.



أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تواجد 20 شخصا يحملون جنسية عدد من الدول الأجنبية – بدائرة مركز شرطة كومبو بمديرية أمن أسوان، تمكنوا من الدخول للبلاد (تسلل) بطريقة غير مشروعة عبر الدروب الصحراوية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن أسوان والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تم ضبطهم وعددهم 20 شخصا وبمناقشهم اعترفوا بقيام (أحد الأشخاص – جار تحديده وضبطه) بتهريبهم.



وقد أمكن تحديد السيارة التى استقلها المذكورون بتكثيف الجهود الأمنية تم ضبط قائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة كومبو) وجار العمل على تحديد العناصر القائمة على التهريب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية.