Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أمين البحوث الإسلامية: الشريعة جعلت الانتفاع بالمياه حق للجميع

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:43 م
أمين البحوث الإسلامية
أمين "البحوث الإسلامية
Advertisements
محمود ضاحي
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد في فعاليات مؤتمر وزارة الموارد المائية الذي نظمته، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة استضافة مصر هذا العام لمجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث يتزامن هذا الحدث مع "أسبوع القاهرة الثاني للمياه".

وقال الأمين العام، في كلمته التي ألقها نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، إن قضية المياه من أخطر القضايا خاصة على حياة الأمم والشعوب، خاصة في ظل ما يحدث على الساحة الإقليمية من أزمات وصراعات تؤثر على العلاقات الدولية ومن ثم على سياسات الدول، فإنه ينبغي النظر إليها بعناية واهتمام وبرؤى تحفظ حياة الشعوب واستقرارها خصوصًا وأنها صارت تُستخدم كوسيلة ضغط في أماكن متعددة من العالم لا سيما في الشرق الأوسط.

وأضاف عياد، أن هذا المؤتمر من خلال عنايته بالماء من الأهمية بمكان؛ لأنه يبحث عن وسيلة جادة لحل التحديات الإقليمية والدولية في سبيل نهضة الأمة العربية والإسلامية، والعمل على تنميتها وتقدمها ورخائها، وهو بهذا يتوافق مع ما دعت إليه الرسالات السماوية وأكدت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية.

وأوضح الأمين العام أن المطالع لفلسفة الإسلام في نظرته إلى قضية الماء يجدها تتلخص في ارتباط وجود النفس الإنسانية بوجود الماء وأن الاعتداء عليه اعتداء على النفس البشرية، وأن الشريعة جعلت الانتفاع به حق للجميع ومن ثم دعت إلى المشاركة فيه وحذرت من التسلط عليه أو احتكاره أو منعه، وفي الوقت ذاته أكدت الشريعة الإسلامية ورغبت على أهمية المنفعة والتعاون خصوصًا مع الزائد عن الحاجة.

وأشار عياد إلى أن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر، أكد عدة مرات على ضرورة السير وفق المنهج الإسلامي المستقيم في الحفاظ على الماء، وأن الخلل يعود إلى السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المياه.

وأكد الأمين العام، أن الأزهر الشريف يبذل جهودًا عديدة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، للتوعية بترشيد المياه والحفاظ على النيل، حيث وقّع الأزهر الشريف بروتوكول تعاون مع وزارة الري لنشر التوعية الدينية للحفاظ على مياه النيل، كما وجّه الإمام الأكبر بتسيير قوافل توعوية إلى مختلف المحافظات، وتكليف وعاظ الأزهر بعقد دروس علمية وتنظيم ندوات ولقاءات شبابية بالأندية ومراكز الشباب وقصور الثقافة والمساجد والمدارس والمعاهد الأزهرية والمؤسسات الوطنية والمجتمعية، بالإضافة إلى الحملات التوعوية التي أطلقها المجمع في جميع قرى ومدن ومحافظات الجمهورية للتوعية بقضية الأمن المائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحوث الإسلامية يوجّه قافلة إلى قرى البحر الأحمر لعقد لقاءات مجتمعية وتوعوية

البحوث الإسلامية: توجيه قافلة إلى قرى ومدن البحر الأحمر لعقد لقاءات مجتمعية

أمين البحوث الإسلامية: القيام بحقوق الأطفال ورعايتِهم أحد مقاصد الشريعة

نظير عياد يكشف لصدى البلد كيفية استعداد وعاظ الأزهر للمناسبات الدينية.. صور

البحوث الإسلامية: انتشار واسع لوعاظ الأزهر في مدن السويس وعقد لقاءات نوعية في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب

البحوث الإسلامية يطلق حملة موسعة للتوعية بخطر التلوث

ترشيحاتنا

حاولنا استغلال مقتل محمود البنا .. شاهد اعترافات 22 متهما بالتظاهر وإثارة الفتنة

اتحاد الفلاحين يكشف المحصول الأكثر تأثرا بالتقلبات الجوية.. وتوقعات بارتفاع أسعاره

الضعف الجنسي والسفر خارج البلاد لسنتين.. مشروع قانون لتحديد حالات جديدة للخلع

مش هتصدق.. سعر مكياج وتسريحة شعر زوجة ابن هاني شاكر يوم زفافها.. صور

جرائم تهز المنوفية خلال أسبوع.. المتهمون أطفال وأهالي الضحايا يطالبون بالقصاص

مستشار بالحكومة اللبنانية يكشف مفاجأة عن إجراء تعديل وزاري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر الأمان.. تعامد الشمس 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس بحضور 4500 سائح

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور

بالملابس الرياضية.. رانيا يوسف في الجيم تستعرض جسمها الممشوق