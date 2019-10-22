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توك شو

السم في العسل.. خبيرة: يصعب السيطرة على الشائعات لهذا السبب.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:53 م
الشائعات والأخبار
الشائعات والأخبار المزيفة
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قسم التوك شو
أكدت دينا محسن، باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات، أن هناك فرقا بين مفهوم الشائعة وتزييف الأخبار، موضحة أن مصر عانت الفترة الأخيرة من تزييف الأخبار حيث يعرض الخبر ولكن بجزء مغلوط به، أما الشائعة فهي اختلاق خبر من العدم وصياغته بشكل محكم ونشره.

وأشارت دينا محسن، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولي، إلى أن سبب التأثر بالشائعات هو نقص المعلومات وعدم وجود الشفافية بشكل كبير ونقص الوعي بين الأفراد لتفحيص مصداقية هذه الأخبار، لذلك تستطيع الشائعات اختراق العقول بسهولة.

وأوضحت دينا محسن، أن الشائعات أكثر تأثيرًا واختراقا لعقول الطبقات الفقيرة ذات الوعي المحدود، وأيضًا عدم الأستقرار على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يعد بيئة خصبة لتوغل هذه الشائعات وانتشارها بشكل غير محدود.

وأضافت دينا محسن، أن الأخطر حاليًا ونتعرض له هو تزييف الأخبار كما يطلق عليه "السم في العسل" وهو أن جزءا كبيرا من الخبر صحيح وبه أجزاء مغلوطة تسبب بلبلة وعدم الاستقرار، وأصبح الحد من هذه الظاهرة وانتشارها صعب لاتصال العالم كله بالشبكة العنكبوتية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي.
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