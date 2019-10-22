مؤشرات البورصة في المنطقة الخضراء بمنتصف تعاملات الثلاثاء

تحولت مؤشرات البورصة المصرية، للمنطقة الخضراء، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 14223 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2053 نقطة.



وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 17079 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 5286 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل مستوى 536 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1418 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 475 نقطة.