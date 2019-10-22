Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مؤشرات البورصة في المنطقة الخضراء بمنتصف تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:43 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
تحولت مؤشرات البورصة المصرية، للمنطقة الخضراء، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 14223 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2053 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 17079 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 5286 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل مستوى 536 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1418 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 475 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة تواصل ارتفاعها فى منتصف جلسة اليوم

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدعومة بمشتريات عربية وأجنبية

البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم الأحد

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وأجنبية

ترشيحاتنا

بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ

أمريكا تقرر إبقاء بعض قواتها فى سوريا بعد طلب إسرائيل

بعد الاعتذار عن الفيديو المسىء.. حمو بيكا يتصدر جوجل

حاول التعدي عليها جنسيا.. متهم بقتل ربة منزل في المنوفية: رفضت معاشرتي لها فضربتها بقطعة حديد وتركتها تنزف.. والنيابة تحقق في الواقعة

مش هتصدق.. سعر مكياج وتسريحة شعر زوجة ابن هاني شاكر يوم زفافها.. صور

كيف استغلت الجماعة الإرهابية حادث مقتل محمود البنا لنشر الفوضى.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود والهاف بوت.. ريهام عبد الغفور بإطلالة شتوية في آخر ظهور

شاهد.. صور لـ جينيفر لورانس من حفل زفافها

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور