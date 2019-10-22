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حوادث

يرتدي نقابًا.. ضبط عامل عقب سرقته 33 ألف دولار و100 ألف جنيه بالموسكي.. صور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:53 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
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محمد صبري - اسلام مقلد
تمكنت قوة من قسم شرطة الموسكي من ضبط عامل يرتدي نقابا، عقب قيامه بسرقة 33 ألف دولار و100 ألف جنيه من محل عمله بدائرة القسم، وبعرض الأمر على اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أمر بإحالته للنيابة العامة لتولى التحقيقات.

أثناء قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الموسكي بشارع الجيش دائرة القسم اشتبه فى إحدى السيدات ترتدي الزى النسائي "نقاب" باستيقافها قامت بالعدو هربًا بتتبع خط سير هروبها وبضبطها تبين أنه شخص يرتدى النقاب ويدعى م ر ج 26 سنة عامل بمكتب للاستيراد والتصدير الكائن الدرب الجديد ـ دائرة القسم ومقيم حدائق ناصرـ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3548 لسنة 2017م الزاوية الحمراء " تبديد " والمقضي فيها بالحبس سنة بجلسة 4 /7 /2017م 00 وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالى 33 ألف دولار، 100 ألف جنيه.

بمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل المكتب عمله وأقر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ مالك المكتب محل عمله بمبالغ مالية كبيرة داخل المكتب فخطط لسرقتها وفى سبيل ذلك تمكن من اصطناع نسخة من مفتاح المكتب.

وبتاريخ اليوم استغل عدم تواجد العاملين وتوجه للمكتب مرتديًا زيا نسائيا " نقاب " حتى لا يمكن التعرف عليه من خلال كاميرات المراقبة وتمكن من دخول المكتب مستخدما المفتاح المصطنع وسرقة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته.

باستدعاء صاحب المكتب محل الواقعة اتهمه بالسرقة, وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
يرتدي نقابًا.. ضبط عامل عقب سرقته 33 ألف دولار و100 ألف جنيه بالموسكي.. صور
يرتدي نقابًا.. ضبط عامل عقب سرقته 33 ألف دولار و100 ألف جنيه بالموسكي.. صور
يرتدي نقابًا.. ضبط عامل عقب سرقته 33 ألف دولار و100 ألف جنيه بالموسكي.. صور
يرتدي نقابًا.. ضبط عامل عقب سرقته 33 ألف دولار و100 ألف جنيه بالموسكي.. صور
يرتدي نقابًا.. ضبط عامل عقب سرقته 33 ألف دولار و100 ألف جنيه بالموسكي.. صور
يرتدي نقابًا.. ضبط عامل عقب سرقته 33 ألف دولار و100 ألف جنيه بالموسكي.. صور
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