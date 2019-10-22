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محافظات

مياه دمياط تطلق حملة طرق أبواب للتوعية بضرورة ترشيد مياه الشرب

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:58 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أطلقت شركة مياه الشرب بدمياط، مبادرة بعنوان طرق الأبواب للتوعية بترشيد مياه الشرب، واختارت المعهد العالى للحاسب الالى بمدينة الزرقا بمحافظة دمياط، لعقد أولى ندوات المبادرة مع طلاب المعهد والعاملين به حول ضرورة ترشيد الاستهلاك من مياه الشرب.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تضمنت الندوة التعريف بوضع مصر المائي الحالي والتحديات التى تواجه الموارد المائية فى مصر وآليات الحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والتلوث، وكذلك الحفاظ على المياه من منظور أخلاقي وديني، وحتمية التحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللا مسئولة من بعض فئات المجتمع، فضلًا عن حاجة هذه قطاعات الدولة إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية، كذلك تم التأكيد على استراتيجية الوزارة والمتمثلة فى اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتهيئة ومنها محور التوعية للنهوص بالشأن المائي.

من جانبه صرح الدكتور عماد عيد، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للحاسب الآلي بالزرقا، أن المعهد حريص على نشر التوعية بين الطلاب خاصة لأنهم جميعا في مراحل عمرية هامة وفارقة بالنسبة لتشكيل الفكر بشكل سليم، مشيرًا إلى أن الندوة الغرض منها ترشيد الاستخدام وأهمية الحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية من التلوث والتعديات، واستهدفت نشر الوعى بضرورة ترشيد استهلاك المياه.
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