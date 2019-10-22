قطر تلغي نظام كفالة العمال قبل مونديال 2020.. وحقوقيون: مجرد تعديلات شكلية لتبييض وجه نظام تميم.. وإلغاء الكفالة لا ينهي ملف انتهاكات العمالة

داليا زيادة: إلغاء نظام الكفالة في قطر مجرد تعديلات شكلية لتبييض وجه النظام

وليد فاروق: إلغاء نظام الكفالة في قطر ليس كافيا لإنهاء انتهاكات العمال

أعلنت قطر عن إجراءات إلغاء أنظمة مثيرة للجدل تفرض على بعض العمال الأجانب الحصول على تأشيرات خروج لمغادرة البلاد والموافقة قبل تغيير مكان العمل كما ألغت قطر نظام الكفالة على العمال الأجانب وسط انتقادات دولية مدافعة عن حقوق العمال.وفي هذا السياق قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة إن إبطال نظام الكفالة على العمال في قطر مجرد تعديلات شكلية استجابة للضغط الدولي على قطر بسبب سجلها السيئ في ملف حقوق العمال وسوء استغلال العمالة الأجنبية.وأكدت داليا زيادة في تصريح لـ"صدى البلد " أن الأمور ربما تعود لسابق عهدها بعد الانتهاء من تنظيم كأس العالم، أو أن الحكومة قد اتخذت إجراءات موازية تتيح استمرارها في وضع ضغوط ممنهجة على العمالة الأجنبية لضمان السيطرة عليها.وأوضحت داليا زيادة أنه بجانب هذا السجل فإن ملف قطر في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ما زال سيئا للغاية، ومن أهم القضايا التي لم تحلها قطر هي قضية البدون والتمييز ضد بعض المواطنين على أساس الانتماء القبلي لهم، وهي انتهاكات ترقى إلى حد الجرائم وأخطر بكثير من قضية العمالة الأجنبية ويجب أن ينتبه لها المجتمع الدولي.بينما قال الحقوقي وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات إن فكرة إلغاء الكفيل في دول الخليج مطروحة بقوة لتعارضه مع حرية العمل والتنقل وفي بعض الأحيان بعض الدول الأوروبية تنظر لنظام الكفيل على أنه شكل من أشكال الرق والعبودية.وأضاف وليد فاروق في تصريح لـ"صدى البلد "أما في حالة قطر فإنها تعرضت لانتقادات كبيرة بسبب سوء معاملة العمال الوافدين لديها باعتبارها جرائم خطيرة ضد الإنسانية وتصاعدت الاتهامات لقطر في ظل الانتهاكات المتكررة بحق العمال الوافدين لديها في بناء الاستادات التي تستضيف فيها كأس العالم القادم والحالة السيئة في المعيشة وإساءة المعاملة والقتل في أحيان كثيرة.وأكد أن قطر تحاول تخفيف هذه الانتقادات من خلال الالتفاف على نظام الكفيل لكن أعتقد أن نظام الكفيل برمته ضد حقوق العمال وحقوق الإنسان بصفة عامة.وأوضح أن هذا التعديل ليس كافيا لإنهاء الانتقاد المتزايد لملف انتهاكات العمال في قطر مازالت تحمل أسوأ سجل في إهدار حق العمال لديها.