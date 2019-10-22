منتصف نوفمبر المقبل.. البدء في استخراج الرخص المميكنة بالدقهلية

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي السكرتير المساعد مع مسئولي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برئاسة اللواء محمد عزي المشرف على مشروعات المحليات، والعميد إيهاب مصطفى مدير والعميد سامح زكريا مديرا المشروع، والمهنسان محمد حمدي وندى رأفت أخصائي الدعم الفني.



واستعرض شاروبيم مع مسئولي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري آخر مستجدات العمل بنظام ميكنة وتطوير مراكز خدمة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة وجدوى تنفيذها ومعوقات التنفيذ.



وأكد محافظ الدقهلية أن ميكنة الجهاز الإداري من شأنه تيسير حصول المواطنين على الخدمة وتيسير قيام الموظفين بتقديم الخدمة مشيرا إلى أن الهدف هو السرعة في تنفيذ أوامر البيانات والحصول على الخدمة.



وأضاف محافظ الدقهلية أن ميكنة الخدمة من شأنه حماية الموظف أثناء وبعد تقديم الخدمة من تزوير البعض للمستندات، كما يوفر النظام مختلف البيانات لمتخذي القرار.



ووجه شاروبيم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستعداد لبدأ العمل باصدار رخص المباني والمحلات المميكنة يوم 15 نوفمبر القادم ليكون في استطاعة المواطن الاستعلام عنها من أي مكان وتساعد في معرفة متخذي القرار للبيانات المطلوبة.



وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم نقل الموظفين الذين تم تدريبهم على نظم الميكنة لان هؤلاء تم اعدادهم للقيام بالوظيفة،وانه سيتم تدريب رؤساء المراكز والمدن على نظام العمل المميكن.

