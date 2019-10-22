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محافظات

برق ورعد وأمطار غزيرة تضرب سماء الدقهلية.. والأجهزة التنفيذية تعلن حالة الطوارئ

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
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همت الحسينى
شهدت مدن وقرى ومراكز الدقهلية منذ قليل هبوط أمطار غزيرة مفاجئة يصاحبها برق ورعد ملأ سماء المحافظة.

وحرص المواطنين على البقاء داخل منازلهم وخلت الأسواق من المواطنين بسبب الأمطار الشديدة.

فيما رفعت الأجهزة التنفيذية من حالة الطوارئ لديها وتم الدفع بسيارات الكسح فى الأماكن التى تشهد أمطارا غزيرة كما رفعت شركة الكهرباء من حالة الطوارئ لديها.
برق ورعد وأمطار غزيرة تضرب سماء الدقهلية.. والأجهزة التنفيذية تعلن حالة الطوارئ
برق ورعد وأمطار غزيرة تضرب سماء الدقهلية.. والأجهزة التنفيذية تعلن حالة الطوارئ
برق ورعد وأمطار غزيرة تضرب سماء الدقهلية.. والأجهزة التنفيذية تعلن حالة الطوارئ
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