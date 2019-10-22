بعد حادث راجح.. 4 أسباب اجتماعية وراء انتشار البلطجة بين المراهقين

انتشار الجريمة بين المراهقين أثار حفيظة الكثيرين وجعلهم يتساءلون عن الأسباب التي تدفعهم إلى أن يقدموا على فعلتهم دون خوف أو رادع كما حدث في جريمة قتل محمد راجح لـ محمود البنا والتي شغلت الرأي العام.



ولمعرفة تلك الأسباب أكد محمد جلال أستاذ علم الاجتماع أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة التي انتشرت في المجتمع وأصبحت سببا في انتشار الجريمة بين المراهقين، ومنها الأفلام.



وأضاف: كما أن غياب القيم والأخلاق بين الأهل وغياب الرقابة والسماح بنقل الألفاظ له دور في نشر الجريمة، بالإضافة إلى السوشيال ميديا حيث يتم تداول الحالات الإجرامية بالمجتمع والفيديوهات المختلفة عن السرقة والنهب والقتل وهو ما يجعل المراهقين أكثر جرأة في تنفيذ مثل هذه الجرائم .



وتابع: يعتقد الأهل أن قوة شخصية الأبناء في البلطجة، فيشعر المراهق بأنه اصبح اقوى من باقي الأشخاص بالبلطجة وانه يستطيع ان يسيطر على أي شخص .



كما أكد جلال ان البلطجي دائما يكون متعاطي مخدرات او صاحب سلوكيات غير لائقة اجتماعيا ولا يعرف كيف يفرق بين الشر والخير .

