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أخبار البلد

فيديو يكشف مخطط الإخوان للتمدد داخل ألمانيا عبر منظمات إسلامية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:57 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشف تقرير مصور عن تفاصيل جديدة بشأن تمدد الإخوان في ألمانيا، وذلك من خلال المنظمات والمؤسسات والمساجد التابعة للإخوان، في ألمانيا، خاصة في ظل التحذير من خطر هذه الجماعة الإرهابية في دول أوروبا على الحياة الديمقراطية، وأنها أخطر من تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.

وأكد التقرير أن تنظيم الإخوان الإرهابي ينشط في ولاية شمال الراين، والتى يعمل عناصر الجماعة على استقطاب اللاجئين وضمهم إلى الجماعة، من خلال الجمعية الإسلامية التابعة لجماعة الإخوان، وتجنيد العناصر لخدمة التنظيم الإرهابي عبر هذه الجمعية.

وقال التقرير، في تفاصيله، إن القيادى الإخواني إبراهيم الزيات، هو من يترأس المجموعات الإخوانية في ألمانيا، والذى أُطلق سراحه في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وتوليه مهام مسئول الجماعة في ألمانيا، لخدمة التنظيم الإرهابي.

وأضاف التقرير أن الجماعة تنشر مفاهيمها الخاطئة والمتشددة بين الجاليات في ألمانيا، والدعوة للانضمام إلى الجماعة، كمخطط جديد للتمدد في الخارج.

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