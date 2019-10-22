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فن

وائل كفورى وملحم زين يجتمعان فى حفل غنائى بدبي 22 نوفمبر المقبل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:26 م
وائل كافوري
وائل كافوري
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شيري نبيل
يستعد النجم وائل كفورى للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019 بالإمارات، بمشاركة المطرب ملحم زين، وذلك الجمعة الموافق 22 نوفمبر المقبل بإحدى الفنادق الكبرى في دبي.

يذكر أن النجم اللبنانى أحيا مؤخرا حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن، وشارك في إحياء عدد من الحفلات حيث أحيا حفلا ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، وحفلا ضخما آخر يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.



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