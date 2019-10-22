الجامعة العربية تبحث الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030

بدأت اليوم، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، أعمال الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بوضع الإطار العام لتنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، بحضور عدد من الخبراء الإعلاميين المهتمين بمجال التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلين الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية‪.‬



ويهدف الاجتماع إلى التوصل إلى رؤية استراتيجية مشتركة من أجل تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، والوصول إلى الغايات المرجوة منها، بما في ذلك تحديد الأهداف ذات الأولوية للدول الأعضاء والتي يجب تسليط الضوء عليها خلال المرحلة الراهنة. كما يُسند لهذا الفريق مهمة وضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات يتضمن ابرز الانشطة التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المستقبلية وبما يخدم أهداف الخريطة.



ويعقد الاجتماع في إطار تنفيذ القرار رقم 476 بشان " الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030"، الصادر عن مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته (50) التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 17/7/2019، وإيمانًا من الأمانة العامة بالدور الريادي الذي يقوم به الإعلام بمختلف أدواته كشريك اساسي للترويج والتوعية بأهداف التنمية المستدامة من اجل ضمان مستقبل افضل للأجيال القادمة وبما يحقق لهم السلام والازدهار.



‪ تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 بموجب القرار رقم 436 الصادر عن الدورة العادية (48) لمجلس وزراء الإعلام العرب، كما تم اقرارها من قبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها (29)، التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 2018، وذلك بهدف اشراك الإعلام العربي في تنفيذ اجندة التنمية المستدامة وتعزيز اهتمامه بأهدافها.‬