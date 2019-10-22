منهج علمي لمواجهة الأمطار.. الإسكندرية تستعد لموسم الشتاء

عقدت محافظة الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل تفاعلية لرفع الجاهزية والاستعداد للتعامل مع موسم الأمطار، والتى بدأت فعالياتها بمعهد الدراسات العليا والبحوث، بالتعاون بين المحافظة وجامعة الإسكندرية.



وتهدف الورشة إلى بحث القضايا ذات الصلة بالمخاطر، وعرض أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر، واعتماد منهج علمي لإدارة الأزمات والكوارث ورفع جاهزية المحافظة من خلال التعاون ما بين الجامعة والمجتمع وأجهزة الإدارة المحلية.



وخلال الورشة سيتم عقد جلسات عن أسس ومبادئ إدارة الأزمات ومراحلها ومهاراتها، وفن اتخاذ القرار تحت الضغوطات وإستراتيجيات إدارة الأزمة، وفن التعامل مع الأزمات قبل وقوعها وتحليل وتقسيم الأزمات بعد وقوعها، كما سيتم عمل سيناريو حي لكارثة خلال وقوعها وكيفية التصرف معها.



جاء ذلك بحضور المهندسة سعاد حلمي مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والتنفيذيين بإدارات الأزمات والكوارث على مستوى المحافظة، وعدد من المتخصصين والخبراء في إدارة الأزمات.