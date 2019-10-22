Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

منهج علمي لمواجهة الأمطار.. الإسكندرية تستعد لموسم الشتاء

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:46 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
عقدت محافظة الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل تفاعلية لرفع الجاهزية والاستعداد للتعامل مع موسم الأمطار، والتى بدأت فعالياتها بمعهد الدراسات العليا والبحوث، بالتعاون بين المحافظة وجامعة الإسكندرية.

وتهدف الورشة إلى بحث القضايا ذات الصلة بالمخاطر، وعرض أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر، واعتماد منهج علمي لإدارة الأزمات والكوارث ورفع جاهزية المحافظة من خلال التعاون ما بين الجامعة والمجتمع وأجهزة الإدارة المحلية.

وخلال الورشة سيتم عقد جلسات عن أسس ومبادئ إدارة الأزمات ومراحلها ومهاراتها، وفن اتخاذ القرار تحت الضغوطات وإستراتيجيات إدارة الأزمة، وفن التعامل مع الأزمات قبل وقوعها وتحليل وتقسيم الأزمات بعد وقوعها، كما سيتم عمل سيناريو حي لكارثة خلال وقوعها وكيفية التصرف معها.

جاء ذلك بحضور المهندسة سعاد حلمي مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والتنفيذيين بإدارات الأزمات والكوارث على مستوى المحافظة، وعدد من المتخصصين والخبراء في إدارة الأزمات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إعلاء مصلحة الوطن.. تعليق ناري لوزير الرياضة على تهديد اللجنة الخماسية بالاستقالة

بالجلد الأسود والهاف بوت.. ريهام عبد الغفور بإطلالة شتوية في آخر ظهور

شاهد.. صور لـ جينيفر لورانس من حفل زفافها

عبد الله السعيد يقترب من دخول تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه

الأرصاد: أمطار غزيرة تصل حد السيول في هذه المناطق.. فيديو

مش هتصدق.. سعر مكياج وتسريحة شعر زوجة ابن هاني شاكر يوم زفافها.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر الأمان.. تعامد الشمس 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس بحضور 4500 سائح

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور

بالملابس الرياضية.. رانيا يوسف في الجيم تستعرض جسمها الممشوق