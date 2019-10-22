لمواجهة مياه الأمطار.. رفع حالة الاستعداد بمراكز إدارة الأزمات بالقليوبية





وتقرر رفع حالة الاستعداد بمراكز إدارة الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع المواقف الطارئة فضلا عن الاطمئنان على استعداد قطاع الكهرباء بالمعدات والمولدات في حالة انقطاع التيار الكهربائي بسبب سقوط الأمطار حتى لا تتضرر الخدمات الحيوية بالمحافظة.



وشدد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور.





كما أكد على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.



وأضاف المحافظ أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة.



في سياق متصل أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي رفع حالة الاستعداد لمواجهة المواقف الطارئة مشيرا الى إنه يتم حاليًا تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بخدمة الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ القصوي لمواجهة الأمطار المتوقعة وموجة الطقس السيئ، التي حذرت منها هيئة الأرصادر الجوية وجرى التنسيق بين مسؤولي قطاع الصحة والتضامن الاجتماعي لإعداد التجهيزات اللازمة وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الإعاشة لمواجهة أية أزمات محتملة.