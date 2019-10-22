استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة عند مستويات أمس.. الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو.. واستقرار الأسماك عند 30 جنيها للكيلو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الثلاثاء 22-10-2019

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى، تفاصيل أسعار السلع الأساسية من الخضراوات والفاكهة والأسماك يوميا لقرائه، وتتفاوت أسعار السلع فى الأسواق عن المنشورة بنسب طفيفة، فالمنشور أسعار الجملة والتى تختلف عن التجزئة وتضاف لها تكلفة النقل.وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، بسوق العبور حالة من الاستقرار في أسعار الكثير من الأصناف.وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و13 جنيها، وسجلت أسعار كيلو الطماطم سعرا يتراوح بين 2.5 و5 جنيهات، وكيلو البطاطس من 3.50 إلى 6 جنيهات، والبصل من 2.75 إلى 4.5 جنيه، والكوسة من 4 إلى 7 جنيهات.وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدى 5 جنيهات، والخيار الصوب من5 لـ8 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات.كما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 13 و17 جنيها، وسجل كيلو القلقاس 7 جنيهات، والثوم 7 جنيهات، وسعر السبانخ بـ7 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات.وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 10 جنيهات، وكيلو الباذنجان الرومي بـ2.25 جنيه، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر 4 جنيهات.وسجل سعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعره بين 3 و6 جنيهات، ومانجو بلدى من 5 لـ10 جنيهات، والبلح السمانى من 3 لـ5 جنيهات.وتراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، والتين البرشومي بـ9 جنيهات، والجوافة من 2 لـ4 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، والبلح زغلول من 3 لـ7 جنيهات، والبلح سلمى بـ 15 جنيها، والبلح البارحى بـ20 جنيها، والبلح السيوى بسعر 20 جنيها والبلح الرملى بـ5 جنيهات.وسجل كيلو البرتقال البلدي سعرا يتراوح ما بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال السكرى بـ5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 4.50 جنيهات، والليمون البلدى من 7 لـ11 جنيها، واليوسفي بـ8 جنيهات.كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت اعتماد الخطة الإستراتيجية لتنمية التجارة، من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية، وأن هناك نحو 18 فرصة استثمارية تم طرحها بالفعل في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.في سياق متصل، نشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2019/10/22.وسجل كيلو البلطي سعرا يتراوح بين 25 و30 جنيها، والبلطى نمرة "2" 22 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 170 جنيها، وسجل المرجان نحو 32 جنيها، وبرانيس إسكندراني نحو 50 جنيها، والدنيس سجل نحو 90 جنيها.وسجل سعر المكرونة خليجى نحو 22 جنيها، والجمبرى الجامبو نحو 440 جنيها، والجمبرى مجمد نحو 165 جنيها.وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ40 جنيها، والبورى "2" بـ 32 جنيها.وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 64 جنيها، والجمبري 360 جنيها.