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محافظات

تخصيص أرض السوق لإنشاء 12 عمارة جديدة للإسكان الاجتماعي بمغاغة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:53 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي بمغاغة
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أيمن رياض
أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، عن بدء إجراءات تسليم أرض سوق الماشية القديم للإسكان الاجتماعي للبدء في إنشاء 12 عمارة سكنية بالتعاون مع مديرية الإسكان.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا, بضرورة الارتقاء بالمجتمعات السكنية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم.

وصرح اللواء إيهاب زهنى رئيس المركز، بأنه صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1224 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 9572 متر مربع وذلك لصالح الصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإقامة إسكان اجتماعي عليها.

ولفت إلى أنه تم تخصيص أرض سوق الماشية القديم لتصبح المساحة المحددة،وستبدأ مديرية الإسكان في اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذه الأرض من تصميمات ومخططات وخلافه.

وأضاف أنه سيتم تسليم الموقع للجهات القائمة على العمل للبدء في إنشاء 7 عمارات نموذج 24 وحدة،و5 عمارات نموذج 12 وحدة، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والتراخيص اللازمة للبدء فى عملية الإنشاء.
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