بعد التعادل مع القناة.. النجوم راحة 24 ساعة استعدادا للترسانة

قرر رمضان السيد، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي النجوم، إعطاء اللاعبين اليوم راحة لمدة 24 ساعة بعد التعادل مع القناة أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.



ويستعد فريق القناة غدا الأربعاء لخوض مباراة أمام الترسانة ضمن منافسات الجولة الثانية من القسم الثاني والتي تقام يوم الاثنين 28 /10 على ملعب النجوم.



ويحتل فريق النجوم المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع القناة بينما يتصدر سيراميكا كليوباترا المجموعة بالثلاث نقاط بعد الفوز على فريق الداخلية.