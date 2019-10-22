سألنا المصريين: لو أصبحت مدير على مديرك هتعمل معاه ايه؟ ردود صادمة.. فيديو

دائمًا ما يصبح مدير العمل هو محل حديث وانشغال لكل من يعملون معه، ويوجد أنواع مختلفة من مديرين العمل مثل المدير المتسلق والمدير الكئيب والفرفوش والمنظراتى.



رصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين وسألتهم لو أصبحت مديرا على مديرك ماذا انت فاعل معه؟.



قال "أحمد عصام" حسب طبيعة العمل ولكن لن أقوم بالخصم له كما يفعل وسوف اتفنن في طرق عقابه حيث ان العقاب له طرق كثيرة ومتنوعة.



عبد الله أكد أن المعاملة ستكون على حسب معاملته أذا احسن احسنت له واذا أساء فسيكون العقاب من جنس العمل .



شيماء على قالت التعامل سيكون افضل ولن أقوم بالتعامل معه بنفس الطريقة وأحاول أكون محبوبة من الجميع .



كما أوضحت " دنيا أحمد " هثبت نفسى واعامل الجميع بعدل ولا أفضل شخص عن الآخر وهكافئ كل شخص حسب عمله .

