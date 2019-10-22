السفير إيهاب نصر: مصر الشريك الأول بلا منازع لروسيا في القارة الأفريقية والشرق الأوسط

قال سفير مصر لدى موسكو إيهاب نصر اليوم "الثلاثاء" "إن مصر تعتبر الشريك الأول بلا منازع لروسيا في القارة الإفريقية والشرق الأوسط"..منوها بأن قمة (روسيا-إفريقيا) التي ستعقد في سوتشي هي القمة الأولى على الإطلاق التى تجمع روسيا بالدول الإفريقية بعد جمود في العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.



وأوضح نصر، في تصريحات خاصة لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية من روسيا، أن هذه القمة هي بداية لمحاولة استعادة التواصل على أسس تحقق المنفعة المتبادلة للطرفين سواء في المجال الاقتصادي ، وهو الرئيسي لإعادة تفعيل العلاقات، أو المجالات الأخرى على غرار التعليم والثقافة والبحث العلمي.



وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يمثل 40% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والقارة الإفريقية حيث تجاوز العام الماضي 7ر7 مليار دولار وهذا هو الأعلى من نوعه..قائلا :"إن هناك جهدا كبيرا للبناء على هذه العلاقات وتطويرها وهناك الكثير من المجالات الواعدة التي نعمل فيها وهناك دعم من القيادتين السياسيتين بكل المقاييس ؛ وهذا ما أسهم في تحقيق هذه الطفرة الحالية في العلاقات".



وأضاف السفير المصري : "إن نوعية المشروعات التي نعمل على إطلاقها بشكل نهائي مضمونها قائم على الشراكة لتوظيف إمكانيات البلدين والخروج بمنتج مشترك قادر على المنافسة وتصديره إلى أسواق أخرى".