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محافظات

عقب تعامد الشمس.. محافظ أسوان يتفقد مستشفى أبو سمبل الدولى.. صور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:17 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
من أجل توفير رعاية طبية وصحية على أعلى مستوى وبالجودة المطلوبة بكافة مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان لتقديم هذه الخدمة للمواطنين على الوجه الأكمل.

رصد "صدى البلد" قيام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عقب انتهاء فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بزيارة ميدانية للمرة الثانية خلال ٢٤ ساعة لمستشفي أبو سمبل الدولى للاطمئنان على تلافى الملاحظات التى رصدها فى الزيارة الأولى أمس.

حيث عرض الدكتور محمد أبو الوفا مدير عام المستشفى ما تم تنفيذه طبقًا لتوجيهات المحافظ من خلال خلية نحل داخل مكوناتها وأقسامها وذلك بتعاون مع الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة والذى استدعاه محافظ أسوان لمتابعة العمل على رفع جودة الخدمة الطبية بالشكل المطلوب لأهالى مدينة أبو سمبل وقراها، وأيضًا للسائحين والزائرين.

وخلال جولته التفقدية بالمستشفى والتى شملت العيادات الخارجية، بجانب الصيدلية وأقسام العناية المركزة والأشعة والغسيل الكلوى وجه اللواء أحمد إبراهيم بالإسراع لإستكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة البنية الأساسية، مع تكليف إدارة الحماية المدنية بمراجعة منظومة الحريق داخل المستشفى.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد أبو الوفا بأن المستشفى شهد خلال الأشهر الماضية العمل على سد العجز فى بعض التخصصات الطبية الأساسية بالتعاقد مع الكوادر البشرية المطلوبة، كما تم تشغيل العناية المركزة وإجراء العمليات الجراحية، بجانب تفعيل منظومة العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى استقبال المصابين في الحوادث الطارئة.

وأكد أنه تم تنفيذ نسبة ٩٠ ٪ من أعمال التطوير الجارية ومنها إصلاح شبكة الغازات ، وأيضًا المرافق العامة ومنظومة كاميرات المراقبة ، فضلًا عن تركيب جهاز أشعة جديد وإصلاح أجهزة التعقيم والسونار والتنفس الصناعى ، وأخيرًا تم توفير النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية مع توفير رصيد كاف من أكياس الدم ليساهم كل ذلك فى إرتفاع نسبة التردد على المستشفى .
عقب تعامد الشمس.. محافظ أسوان يتفقد مستشفى أبو سمبل الدولى.. صور
عقب تعامد الشمس.. محافظ أسوان يتفقد مستشفى أبو سمبل الدولى.. صور
عقب تعامد الشمس.. محافظ أسوان يتفقد مستشفى أبو سمبل الدولى.. صور
عقب تعامد الشمس.. محافظ أسوان يتفقد مستشفى أبو سمبل الدولى.. صور
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