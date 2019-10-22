جمعة أمام البرلمان يعلن عن مشروعي قانون بشأن تنظيم هيئة الأوقاف

قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تعد مشروعى قانون لتكملة قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، موضحا أن الوزارة تدرس تقديم المشروعين لمجلس النواب لتحديد صرف أموال الوقف وفقا لما أقره الواقفين.



وأوضح جمعة فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية المنعقد الآن برئاسة النائب أسامة العبد، أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يتم بمقتضاه منح وزارة الأوقاف 200 مليون جنيه لصرفها على الأسر الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية وفقا لما هو مدرج بالوزارة.



وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بالعمل بتأثيث 1000 منزل فى القرى الأكثر فقرًا بمبلغ 30 مليون جنيه، كما تم تخصيص 200 مليون جنيه فى بناء المدراس بالقرى الأولى بالرعاية ويأتى هذا الأمر فى ضوء الدور المجتمعى للوزارة.