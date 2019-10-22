المخرج أحمد البابلي: لوسي تجسد شخصية واقعية في ورقة جمعية.. ومقارنتي بسامح عبد العزيز لا تزعجني

ردود أفعال قوية حققها فيلم "ورقة جمعية" للنجمة لوسي والمخرج أحمد البابلي الذي عرض ضمن مهرجان إسكندرية السينمائي، حيث أنه يعد التجربة الأولى له في الأفلام الطويلة.



وقال المخرج أحمد البابلي في تصرحات خاصة لـ "صدى البلد" إن شخصية أم عبد الله التي جسدتها الفنانة لوسي ضمن أحداث فيلم "ورقة جمعية" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائي من واقع المجتمع وشخصية حقيقية وليست من خيال المؤلف.



وأضاف: شخصية "عبد الله" بائع أنابيب ويعيش في منطقة الويلي، معقبا: "أنا نشأت في حارة وكانت جدتي تقوم بنفس الأمور التي كانت تقوم بها "أم عبد الله" من مساعدة أهل المنطقة والوقوف بجانبهم في الأزمات".



وتابع: "قبلت العمل لأنني شعرت بأنه قريب منى فطوال عملي منذ بداية عملي كمساعد مخرج وأحرص علي قبول الأعمال التي يكون لها تأثير علي المجتمع والرسالة التي أريد توجيهها للجمهور أن الشعب المصري وأهالي المناطق العشوائية يتمتعون بأخلاق ولولا هذه العادات والتقاليد التي مازلنا نتمسك بها لكانت الحياة التي استمرت 7 آلاف سنة انتهيت".



وقال إن سبب ترشيح النجمة لوسي لخوض بطولة فيلم "ورقة جمعية" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائي، أنه بمجرد قراءته للسيناريو وصورتها لا تفارق خياله.



وأوضح: "أرسلت لها رسالة نصية على الموبايل وطلبت منها المشاركة في العمل، وقلت لها صورتك لا تفارق خيالي، أنتِ شخصية أم عبد الله، فردت علي: أرسل لي السيناريو، وبالفعل قرأت السيناريو من 7 مساءً إلى 1 صباحا وقامت بالاتصال بي لترد علي، ووافقت على الفيلم".



وعن مشهد وفاة "أم عبد الله" الذي تأثر به الجميع قال: "الموت فجأة صعب على الجميع، خاصة أنها لم تكن مريضة، فهذه الظاهرة أصبح موجودا بكثرة وهذه صدمة مررنا بها، وهذا المشهد هو الرئيسي للفيلم وحاولت طوال الوقت أن يكون طبيعيا بعيدا عن المبالغة".



ولفت إلى أن فيلم "ورقة جمعية " للنجمة لوسي بعيد عن نوعية الأعمال التى قدمتها من قبل، مثل مسلسل رمضان كريم والحارة للمخرج سامح عبد العزيز .



وقال: حاولت من خلال فيلم " ورقة جمعية"؛ خاصة أن التجربة الإخراجية الأولى لنوعية الأفلام الطويلة الابتعاد عن مراهقة العمل الأول، بمعنى أن أول تجارب المخرج يريد في عمله إظهار كل الأشياء لإثبات قدراته الإخراجية؛ لأن من وجهة نظري الشخصية الجمهور سيشعر بالتشتت وابتعدت عن المبالغة.



وكشف عن أنه لم ينزعج من مقارنته بالمخرج سامح عبد العزيز لأنه أستطاع أن يقدم الحارة وسكانها بشكل طبيعي أحبه الجمهور وأصبح ترند في هذه المنطقة.



تدور أحداث فيلم " ورقة جمعية " داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسي بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبد الله" الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التي تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما، ويشارك في بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.