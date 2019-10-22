التعليم والعمل أبرزها.. عبد العال يحيل عددا من القوانين للجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية.



كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس و60 نائبا آخرين بإنشاء صندوق دعم ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى.



كما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة إنجى مراد و60 نائبا آخرين بتعديل قانون 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى.



كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و60 نائبا آخرين بتعديل أحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والإدارة المحلية.