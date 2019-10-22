دوري القسم الثاني.. رمضان السيد: أغلقنا صفحة القناة ونركز على مواجهة الترسانة

أكد رمضان السيد، المدير الفني لفريق النجوم، أن اللاعبين أدوا بشكل جيد أمام فريق القناة رغم التعادل سلبيا في الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.



وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "لعبنا بشكل جيد واللاعبين مازال لديهم الكثير ليقدموه خلال المنافسات القادمة من مسابقة دوري القسم الثاني".



وأكمل السيد: "كنا الأفضل طوال أحداث المباراة أمام القناة وأضعنا ضربة جزاء، والتغييرات أحدثت فارقا كبيرا خلال المباراة".



واختتم رمضان السيد تصريحاته قائلا: "أغلقنا صفحة القناة ونستعد بكل قوة لمباراة الترسانة القادمة بداية من الغد بعد انتهاء فترة الراحة المقررة لمدة 24 ساعة ولن يكون هناك مباريات ودية الفترة المقبلة".