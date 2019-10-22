الأهلي يرفض بيع شادي رضوان ويوافق على إعارته للعين الإماراتي

رفضت إدارة الأهلي التفريط في خدمات شادي رضوان صانع ألعاب فريق الشباب إلى العين الإماراتي بناء على العرض الرسمي الذي تقدم به الأخير.





وأحالت إدارة النادي العرض الذي تقدم به العين الإماراتي الي قطاع الناشئين برئاسة فتحي مبروك للحصول على الرأي الفني، واستقر محمود الخطيب بناء علي ذلك في رفض بيع اللاعب بشكل نهائي لقدراته الفنية والبدنية العالية خاصة أن مبروك طلب تصعيده للتدريب مع الفريق الأول في الفترة الحالية لمنحه خبرات الدوري.





وطلب الخطيب من أمير توفيق مدير التعاقدات التواصل مع إدارة العين وإخطارهم بأنهم يوافقون علي إعارته لمدة موسم مقابل 150 ألف دولار بهدف منحه فرصة اللعب مع نادي كبير وفي دوري قوي، وأثني الخطيب علي العلاقة المتميزة التي تجمع إدارتي الأهلي والعين وتطلعه لتعاون اكبر وأقوي بين الطرفين في جميع المجالات الرياضية.