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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يوجه بحل شكاوى مبادرة صوتك مسموع

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:23 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، بالاستجابة الفورية لحل الشكوى التي تلقتها مبادرة "صوتك مسموع"، بشأن وجود هبوط أرضي بشاع عباس فريد، التابع لقسم أول أسوان بجوار منزل الأديب الراحل عباس محمود العقاد، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلّها.

وبحسب بيان، اليوم، الثلاثاء، قامت الإدارة المركزية لخدمة المواطنين بالوزارة على الفور بالتواصل مع القيادات التنفيذية بمحافظة أسوان ومتابعة ما تم من اجراءات والاطمئنان على منزل الأديب الراحل، حيث تبين أن سبب الهبوط هو قيام أحد المواطنين بالعقار المواجه لمنزل الأديب الراحل بإزالة حائط البدروم والحفر باتجاه الشارع وعكس اتجاه منزل الأديب الراحل عباس العقاد.

وأفادت غرفة العمليات بالمحافظة بأنه تم نزول حملة من حى غرب أسوان وشرطة المرافق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للمواطن وتم إخطار النيابة وتبين من خلال التقارير المعدة من الوحدة المحلية وهيئة الآثار فى هذا الشأن أنه لا يوجد أى أضرار أو تأثير على منزل الأديب الكبير علمًا بأنه تم إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف على الحالة البنائية للمنازل المجاورة لمنزل الأديب الراحل.

وشدد اللواء محمود شعراوى على استمرار المتابعة للوقوف على حالة المبنى ووجه السيد محافظ أسوان على العناية والاهتمام بالمنزل والمنطقة المحيطة به.

جدير بالذكر أن مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين التى تنظمها الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة بعدة وسائل وهى واتس آب – البريد الإلكترونى – الصفحة الرسمية على فيس بوك – الخط الساخن على رقم 15330، وهى أحد وسائل وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشاركة المجتمعية للمواطنين لحل المشاكل الطارئة.
وزير التنمية المحلية يوجه بحل شكاوى مبادرة صوتك مسموع
وزير التنمية المحلية يوجه بحل شكاوى مبادرة صوتك مسموع
وزير التنمية المحلية يوجه بحل شكاوى مبادرة صوتك مسموع
وزير التنمية المحلية يوجه بحل شكاوى مبادرة صوتك مسموع
وزير التنمية المحلية يوجه بحل شكاوى مبادرة صوتك مسموع
وزير التنمية المحلية يوجه بحل شكاوى مبادرة صوتك مسموع
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