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محافظات

تقلبات الطقس.. الأمطار تضرب مدن الغربية وتعطل حركة المرور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:07 م
صدى البلد
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أحمد على
شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية اليوم، سقوط أمطار خفيفة، وتقلبات فى الطقس بشكل مفاجئ، مما تسبب فى إرباك الحياة المعيشية وتعطل جزئي فى حركة النقل والمواصلات بين قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور والسنطة وسمنود.

وفى المقابل رفع ديوان المحافظة برئاسة اللواء هشام السعيد حالة الطوارئ والتأهب القصوى من خلال انتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

وأعطى المحافظ، توجيهاته المباشرة إلى المحاسب حامد هبيلة سكرتير عام المحافظة بضرورة التنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن والحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع العامة وأمام المؤسسات الحكومية الخدمية تيسيرا لحركة المواطنين والنقل والمواصلات.

جدير بالذكر أن المحافظة قد أجرت تجربه اختبار لبلاعات صرف مياه الأمطار بجميع الأنفاق والطرق الرئيسية ورفع حالة الطوارئ على مستوى قطاعات شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.
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