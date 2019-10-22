بطريقة غير مباشرة .. نيكي ميناج تشير إلى زواجها

فاجأت مغنية الراب الامريكية نيكي ميناج متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بفيديو يجمعها بحبيبها Kenneth 'Zoo' Petty وهما يجلسان الى جانب بعضها البعض وامامهما كوب مكتوب عليه عريس وعروسة.



وعلقت نيكي ميناج على الفيديو قائلة :" 21-10-2019"، وهو التاريخ الذي صادف أمس الاثنين في اشارة منها حول زواجهما لتنهال التعليقات والتهنئة من متابعيها.



وكشفت نيكي ميناج منذ اسابيع انه حصلت على تصريح زواج وتخطط لحفل زفاف مهيب، لافتة الى أنها تهتم بجميع تفاصيل حفل الزفاف من أكبرها لـ اصغرها بنفسها.



وتعد هذه الزيجة الاولى لـ نيكي ميناج بعد انفصالها عن مغني الراب الشهير Meek Mill and Safaree.

