صورة جديدة.. أمير الكويت برفقة حفيده بالزي العسكري

نشرت جريدة "شامل نيوز الإلكترونية" الكويتية، على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" صورة جديدة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، برفقة حفيده، فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، وهو يرتدي الزي العسكري.



وكان أمير الكويت قد تعرض لوعكة صحية مؤخرا، استدعت دخوله أحد المستشفيات الأمريكية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى موعد يحدد لاحقًا.



وعاد الأمير صباح الأحمد الصباح إلى بلاده يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري قادمًا من الولایات المتحدة الأمریكیة، بعد استكماله الفحوص الطبیة هناك.