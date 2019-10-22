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أخبار العالم

صورة جديدة.. أمير الكويت برفقة حفيده بالزي العسكري

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:58 م
الشيخ صباح الأحمد
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت
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دعاء أبوهشيمة
نشرت جريدة "شامل نيوز الإلكترونية" الكويتية، على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" صورة جديدة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، برفقة حفيده، فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، وهو يرتدي الزي العسكري.

وكان أمير الكويت قد تعرض لوعكة صحية مؤخرا، استدعت دخوله أحد المستشفيات الأمريكية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى موعد يحدد لاحقًا.

وعاد الأمير صباح الأحمد الصباح إلى بلاده يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري قادمًا من الولایات المتحدة الأمریكیة، بعد استكماله الفحوص الطبیة هناك.
صورة جديدة.. أمير الكويت برفقة حفيده بالزي العسكري
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