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أخبار العالم

فى توقيت خطير وحذر.. دلالة زيارة وزير الدفاع الأمريكى للسعودية.. تفاصيل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:58 م
ائب وزير الدفاع السعودي-
ائب وزير الدفاع السعودي- وزير الدفاع الأميركي
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مــــــيــــــــــــس رضــــــــــــا
التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، الاثنين، وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، خلال زيارته للرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين، إضافة إلى بحث واستعراض التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة.

كما بحث الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.

وحول دلالة توقيت وأهمية الزيارة، قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن زيارة وزير الدفاع الأمريكى للمملكة تعد سياسية بالدرجة الأولى لاثبات تواجده بالمنطقة فى الوقت الذى رفع يده عن حماية أكراد سوريا بالتخلى عنهم بإعتبارها خطوة غير مقبولة لحلفاء واشنطن.

وأوضح «ســــالم»، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن واشنطن تريد من خلال زيارتها لفت الأنظار للتهديدات الإيرانية وكأنها مصدر التهديد الرئيسي فى المنطقة للحصول على قدر أكبر من الأموال التى تحصل عليها مقابل الحماية التى تقدمها فى الخليج، رغم أن السعودية تمثل الترتيب الثالث فى ميزانيات الدفاع .

وحول التوقعات برد عسكرى أمريكى أو سعودى على إيران خلال الفترات المقبلة، أشار رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إلى أنه من الصعب أن تحدث مناوشات تودى بمواجهات عسكرية حالية لسببين أن الرئيس الأمريكى يستعد لانتخابات قادمة من ناحية ، ومن جهة أخري لا يريد خسائر فى صفوف أفراد جيشه بالقواعد الأمريكية فى الخليج والتى هى بمرمى نيران إيران حال الدخول فى مواجهة مباشرة.

ولفت: إلى أن حال تأهب السعودية للرد العسكري على إيران فى حالة تطور الأمور فإن أمريكا ستتدخل لتهدئه الأوضاع لصالحها وللحفاظ على جنودها ضد اي خسائر بشرية.



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