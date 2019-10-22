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حوادث

أحياء الإسكندرية تعلن الحرب على البناء المخالف وتتحفظ على المعدات

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:16 م
حملات ازالة
حملات ازالة
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أحمد عبد العزيز
شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم، حملات إزالة مكبرة ضد البناء المخالف بنطاق الأحياء، استهدفت التصدي لهذه الظاهرة ومنع المخالفين من تجاوز حدود الارتفاعات و فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم.

ففي نطاق حي العامرية أول، شنت الأجهزة التنفيذية حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بطريق الثروة السمكية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق العام.

كما توجهت الحملة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق حي العامرية أول، وأسفرت عن إيقاف أعمال صب سقف أرضى بقرية سند ٢ والتحفظ على خلاطة.

كما شن حي وسط، اليوم حملة مكبرة لوقف أعمال بناء حوائط مخالفة مجهزة لعمل شدة خشبية بالدور السابع بالعقار الكائن بـ35 شارع علي الخشخاني بالازاريطة، وتم هدمهما في الحال، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وقام حي الجمرك، بحملة مكبرة لوقف أعمال البناء المخالف بعقارين أحدهما في 20 زاوية الرجباني والآخر في شارع وكالة الليمون رقم 38، دائرة قسم الجمرك، وذلك عقب تلقى شكوى واردة إلى غرفة عمليات المحافظة تُفيد بوجود أعمال بناء مخالف في العقارين السابقين.

تم تشكيل حملة لمعاينة العقارين وإيقاف الأعمال المخالفة وردع المخالفين، كما تحفظات الحملة على المعدات المستخدمة في الأعمال المخالفة وأدوات البناء وإيداعها بمخازن شرطة المرافق.
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