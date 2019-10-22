تعرف على توصيات زراعة البحيرة للحصول على قمح عالى الجودة

أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ضرورة زراعة الأصناف الحديثة من القمح والتى تتميز بارتفاع محصولها ومقاومتها للأمراض وأقلمتها للظروف البيئية، وتوعية المزارعين بالزراعة فى الميعاد المناسب مشيرا إلى أهمية توضيح أضرار التبكير والتأخير فى زراعة القمح، وتعريفهم بأهمية إضافة أنواع الأسمدة الثلاثة (نيتروجين – فوسفور – بوتاسيوم) ومواعيد إضافتها والجرعات التى تستخدم عند كل إضافة.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى الأول الذي عقد اليوم الثلاثاء بمديرية الزراعة بين مديرية الزراعة بالبحيرة ومشروع الأمن الغذائى بحضور والمهندس ناجى السيد حسن مدير عام الزراعة، والأستاذ الدكتور سامى رضا مدير المشروع والدكتورة سهير محمود حسن والدكتور عبد العزيز محسن والدكتور احمد القط بقسم بحوث القمح.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن محافظة البحيرة تعد المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية هذا العام فى عدد الحقول الإرشادية حيث سيتم زراعة 120 حقل قمح من قبل مشروع الأمن الغذائى وتوفير التقاوى والتسوية بالليزر للمزارعين بالمجان، بالإضافة إلى 135 حقلا إرشاديا ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح مؤكدا على توفير تقاوى البرسيم الفحل وتقاوى القمح مجان.



ولفت الزواوى إلى وجود 1000 فدان حقول إرشادية أخرى لمشروع ترشيد استخدام مياه الرى وتوفير التقاوى والتسوية بالليزر مجانا للمزارعين أهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي واحد أهم التحديات التى تواجه الدول النامية وأحد وسائل الضغط على الحكومات.



ومن جانبه أوضح المهندس ناجى السيد حسن مدير عام الزراعة أن من اختيار التربة والصنف المناسب وخدمة وإعداد الأرض للزراعة وطرق الزراعة من أهم التوصيات الفنية لمحصول القمح، بالإضافة إلى التركيز على أهمية زراعة المصاطب ودورها فى توفير المياه والاهتمام بمبيدات الحشائش والأسمدة مع المحافظة على الإنتاج كما وكيفا مع مكافحة الحشائش لأنها أهم الأمراض التى تصيب المحصول والاهتمام أيضا بطرق المكافحة المتكامل.



وأضاف بأن التوصيات الفنية للبرسيم الفحل تتضمن أهمية زراعة البرسيم الفحل كأحد طرق التكثيف المحصولى بالتعاقب ودوره فى إضافة عائد مادى إضافي ودورة فى تحسين إنتاجية محصول القمح من حيث توفير كمية الأسمدة الآزوتية.



فيما ألقت الدكتورة سهير محمود حسن قسم بحوث القمح، الضوء عن كيفية مكافحة الحشائش العريضة وضيقة الأوراق باستخدام المبيدات الموصى بها مع تدريب المزارعين على تطبيقها فى الأعمار المناسبة والتركيزات الموصى بها.



وأشارت إلى أهمية إرشاد المزارعين بتعليمات الرش وكيفية تلافى أخطاء عملية الرش، وعدم خلط مبيدات الحشائش العريضة مع الرفيعة أثناء الرش وتوعية المزارعين بمكافحة حشيشة الزمير باليد عند ظهورها، وتعريف المزارعين بالأمراض التى تصيب القمح وأعراض ظهورها ومقاومتها.

