غرامة مليون جنيه.. إغلاق 9 مطاعم شهيرة ومحلات مخالفة في النزهة..شاهد

في إطار خطته المستمرة لمواجهة المخالفات، قاد اللواء خالد عقل رئيس النزهة حملة انضباطية مكبرة لرصد مخالفات المطاعم والمحلات والمقاهي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.





وأكد عقل أن الحملة شملت تحرير 9 محاضر لـ9 مطاعم ومحلات ومقاهي شهيرة.





وتضمنت مطعم كائن فى 1 عمارات مصر للتعمير ومطعم سورى كائن فى نفس العنوان، علاوة على مطعم برجر كائن فى 2عمارات مصر للتعمير و مطعم كائن فى 3عمارات مصر للتعمير و مطعم كائن فى 4عمارات مصر للتعمير.





كما تم تحرير محضر محل حلويات كائن فى 3عمارات مصر للتعمير ومطعم برجر فى 8عمارات مصر للتعمير ومطعم وكافية بالمركز التجارى كايرو كومبليكس ، و تحرير محضر مطعم وكافية بالمركز ، وتم تحرير المحاضر تمهيدا للعرض على النيابة العامة.





و تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية من ممثلى وزارة البيئة ومجلس الوزراء والشرطة والتي اوردت بالمحاضر المحررة مخالفات لقانون البيئة تضمنت عدم وجود موافقة البيئة و عدم وجود سجل الحالة البيئية علاوة على التخلص الغير امن للمخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط وعدم تخصيص حيز للمدخنين للشيشة.





وأوضح عقل أن المخالفة الاولى تصل غرامتها لمليون جنيها ولايجوز لها التصالح حسب المنشأة ؛ وجارى تحريرمحاضر غلق لكافة الاماكن المذكورة.





وأكد رئيس حي النزهه أنه جارى الاستمرار بتلك الحملات مناشدا اصحاب الانشطة التجارية على مختلف انواعها باستيفاء كافة الاشتراطات البيئية حتى لايتعرضوا للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات الواردة بقانون البيئة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



