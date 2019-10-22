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أخبار العالم

بحلول 2030.. زرع 5 ملايين شجرة برية في السعودية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:14 م
مذكرة تفاهم بين وزارة
مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية
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قسم الخليج
ذكرت صحيفة «آراب نيوز» أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لزرع 5 ملايين شجرة من الأشجار البرية في المملكة بحلول عام 2030 عن طريق استخدام مياه الصرف المعالجة المتجددة.

ومن المقرر أن يتم مجابهة تدهور المراعي والغابات، ومكافحة التصحر، واستعادة البيئات الطبيعية، والعمل على رفع الوعى بالتكيف مع التغيرات المناخية وذلك عن طريق زيادة عدد الأشجار البرية.

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