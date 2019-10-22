بالمصري والسوري.. طريقة عمل ورق العنب

ورق العنب هو أحد أنواع المحشي الذي يعشقه الكثير ولكن قد يختلف الكثير في طبخه وتقديمه ولذلك نقدم لكي طريقة عمل ورق العنب.



المقادير

• ½ كيلو ورق عنب

• 3 كوب أرز مصري

• بقدونس مفروم ناعم

• حبة بطاطس كبيرة مقطعة شرائح

• كوب زيت زيتون

• 3 حبات بصل مقطين شرائح

• ملح و فلفل اسود حسب الرغبة

• ¼ كوب عصير ليمون

• بهار محاشي "بدري وهنية"

• نعناع حسب الرغبة

طريقة عمل ورق العنب:

1. يغسل الأرز جيدًا ويصفى .

2. فى وعاء عميق يخلط الأرز مع البقدونس و البهارات و النعناع .

3. يفرد ورق العنب ثم يُحشى بخليط الأرز ويُلف الورق أصابع .

4. فى وعاء الطبخ يرص فى القاع شرائح البطاطس و فوقها شرائح البصل ويُصب فوقهم ½ كمية زيت الزيتون.

5. فى صحن جانبى اخلطى الملح و عصير الليمون و النصف المتبقى من زيت الزيتون ثم تُضاف الى الوعاء و يُكمل الباقى بالماء بحيث يغطى ورق العنب .

6. يوضع الوعاء على النار حتى الغليان ثم تخفض النار ويترك حتى تمام النضج .