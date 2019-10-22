بالمصري والسوري.. طريقة عمل ورق العنب

ورق العنب هو أحد أنواع المحشي الذي يعشقه الكثير ولكن قد يختلف الكثير في طبخه وتقديمه ولذلك نقدم لكي طريقة عمل ورق العنب.
المقادير
• ½ كيلو ورق عنب
• 3 كوب أرز مصري
• بقدونس مفروم ناعم
• حبة بطاطس كبيرة مقطعة شرائح
• كوب زيت زيتون
• 3 حبات بصل مقطين شرائح
• ملح و فلفل اسود حسب الرغبة
• ¼ كوب عصير ليمون
• بهار محاشي "بدري وهنية"
• نعناع حسب الرغبة
طريقة عمل ورق العنب:
1. يغسل الأرز جيدًا ويصفى .
2. فى وعاء عميق يخلط الأرز مع البقدونس و البهارات و النعناع .
3. يفرد ورق العنب ثم يُحشى بخليط الأرز ويُلف الورق أصابع .
4. فى وعاء الطبخ يرص فى القاع شرائح البطاطس و فوقها شرائح البصل ويُصب فوقهم ½ كمية زيت الزيتون.
5. فى صحن جانبى اخلطى الملح و عصير الليمون و النصف المتبقى من زيت الزيتون ثم تُضاف الى الوعاء و يُكمل الباقى بالماء بحيث يغطى ورق العنب .
6. يوضع الوعاء على النار حتى الغليان ثم تخفض النار ويترك حتى تمام النضج .
المقادير
• ½ كيلو ورق عنب
• 3 كوب أرز مصري
• بقدونس مفروم ناعم
• حبة بطاطس كبيرة مقطعة شرائح
• كوب زيت زيتون
• 3 حبات بصل مقطين شرائح
• ملح و فلفل اسود حسب الرغبة
• ¼ كوب عصير ليمون
• بهار محاشي "بدري وهنية"
• نعناع حسب الرغبة
طريقة عمل ورق العنب:
1. يغسل الأرز جيدًا ويصفى .
2. فى وعاء عميق يخلط الأرز مع البقدونس و البهارات و النعناع .
3. يفرد ورق العنب ثم يُحشى بخليط الأرز ويُلف الورق أصابع .
4. فى وعاء الطبخ يرص فى القاع شرائح البطاطس و فوقها شرائح البصل ويُصب فوقهم ½ كمية زيت الزيتون.
5. فى صحن جانبى اخلطى الملح و عصير الليمون و النصف المتبقى من زيت الزيتون ثم تُضاف الى الوعاء و يُكمل الباقى بالماء بحيث يغطى ورق العنب .
6. يوضع الوعاء على النار حتى الغليان ثم تخفض النار ويترك حتى تمام النضج .