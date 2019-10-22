بوسيلة غير متوقعة.. خطة حوثية مدمرة لضرب الملاحة الدولية

كشف مصدر يمني في مدينة الحديدة، عن وجود عناصر من الخبراء الإيرانيين ومن حزب الله اللبناني والحوثيين بالمدينة يعكفون منذ وقت على تطوير وتجهيز زوارق خطيرة تهدد الملاحة البحرية.



وقال المصدر لـصحيفة "الوطن" السعودية، إن الحوثيين يماطلون في تسليم ميناء الحديدة، لأن سقوط الميناء بأيدي قوات الشرعية التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعني سقوط للحوثيين في كل مواقع سيطرتهم.



وأضاف المصدر أن الحوثيين يمارسون حاليا أعمالا خطيرة في الميناء تتمثل في صناعة وتطوير وتجهز زوارق بحرية لا تهدد جهة بعينها مثلما تهدد المجتمع الدولي، وتهدد طريق الملاحة الدولية.



ولفت إلى أن تحركات الحوثي ملحوظة في الحديدة منذ قرابة الشهر، وهذا يشير إلى أن الحوثيين يجهزون لحرب الزوارق، عن طريق تجهيزها عسكريًا لتتم المهاجمة بها.

