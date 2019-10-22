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رياضة

#الاهلى_فوق_الجميع يتصدر تويتر.. ومغردون: خافوا من ثورة شعب الأهلي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:25 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدر #الاهلى_فوق_الجميع تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم 22 أكتوبر، بعد تأجيل مباراة الأهلي والجونة في الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز بناء على الاجتماع الذي عقده وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزل الأخير أمس.

وجاءت أبرز التغريدات في الهاشتاج كما يلي:

ارفع راسك فوق أنت الأهلى الأهلى فوق الجميع 💪💪💪 #الاهلي_فوق_الجميع

مع قرار الاهلى #الاهلي_فوق_الجميع

مفيش كورة من غير الأهلي #الاهلي_فوق_الجميع

حقا. الأهلي فوق الجميع ،خافوا من ثورة شعب الأهلي، هتكون طوفان #الاهلي_فوق_الجميع

اوعى توافق عالتراجع فى قرارك جمهورك معاك وفضهرك وساندك #الاهلي_فوق_الجميع

يذكر أن اتحاد الكرة أكد تأجيل مباراة الجونة والأهلى فى حالة واحدة فقط هى "وجود خطاب أمني يفيد ذلك"، ويرى اتحاد الكرة أن الدواعى الأمنية هى فقط التى يتم تأجيل بها المباريات ولا شىء آخر مثلما حدث فى مباراة الأهلى والزمالك التى تم تأجيلها بسبب دواع أمنية أيضا.
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