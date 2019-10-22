طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي يصل غدا

يصل إلى القاهرة غدا الأربعاء طاقم الحكام الكاميروني المكلف بإدارة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها يوم الخميس المقبل فى إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.



وكان الكاف أعلن عن تعيين طاقم حكام كاميروني لإدارة المباراة يضم كلا من: الكاميرونى أليوم نيانت حكم ساحه ويعاونه كل من ايفيس جاى نوبى مساعد أول وساندا أومارو مساعد ثانى وجيانوت فرانك بيتو حكم رابع ويراقب الحكام الغانى محمدوا نور الدين.



وقام الغاني محمدوا نور الدين بزيارة معسكر الفريق السنغالي للمرة الثانية على التوالي حيث زار المعسكر الخاص بهم بالأمس خاصة وأن البعثة السنغالية كانت اشتكت أن مراقب المباراة لم يقم بزيارة البعثة ثم توجه إلي ملعب السلام لتفقده.



ووصل اليوم الثلاثاء، رئيس نادي جينيراسيون السنغالي للقاهرة وتوجه إلي معسكر الفريق السنغالي، ومن المنتظر أن يؤدي الفريق السنغالي تدريبه الأخير غدا على استاد السلام.