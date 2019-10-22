الزمالك يبدأ توزيع دعوات مباراة جينيراسيون السنغالي اليوم

يقوم نادي الزمالك بتوزيع دعوات مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي، اليوم وغدًا، على أعضاء الجمعية بحيث يحصل كل فرد على دعوة بكارنيه العضوية.



ويلتقي الفريق الأبيض مع بطل السنغال مساء الخميس في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام.



وكانت الجهات الأمنية المختصة رفضت طلب إدارة القلعة البيضاء بشأن الموافقة على حضور ١٠ آلاف مشجع في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا وتقرر حضور ٥٠٠٠ مشجع من أعضاء الجمعية العمومية.



