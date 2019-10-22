Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يبدأ توزيع دعوات مباراة جينيراسيون السنغالي اليوم

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:19 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعى - ملك موسى
يقوم نادي الزمالك بتوزيع دعوات مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي، اليوم وغدًا، على أعضاء الجمعية بحيث يحصل كل فرد على دعوة بكارنيه العضوية.

ويلتقي الفريق الأبيض مع بطل السنغال مساء الخميس في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام.

وكانت الجهات الأمنية المختصة رفضت طلب إدارة القلعة البيضاء بشأن الموافقة على حضور ١٠ آلاف مشجع في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا وتقرر حضور ٥٠٠٠ مشجع من أعضاء الجمعية العمومية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاف يغرم نادي الزمالك 10 آلاف دولار بسبب بطل السنغال .. تفاصيل

نجم الزمالك السابق يطالب بـ حضور جماهيري كبير لمباراة جينيراسيون السنغالي

الزمالك يعلن ملعب مباراة جينيراسيون السنغالي وعدد الجماهير

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بملعب مباراة جينيراسيون

أزمة جديدة تهدد مباراة الزمالك وجينيراسيون .. تعرف عليها

نادي الزمالك يطلب زيادة جماهيره لـ 20 ألف مشجع أمام جينيراسيون

ترشيحاتنا

غرامة مليون جنيه.. إغلاق 9 مطاعم شهيرة ومحلات مخالفة في النزهة..شاهد

متهمة تعترف بتحريض المواطنين على استغلال مقتل محمود البنا لإثار الفوضى

قشر البرتقال مع الطماطم.. أسرع ماسك لتبييض البشرة

ضبط 22 إخوانيا أثاروا الفوضى أثناء محاكمة راجح قاتل محمود البنا

اتحاد الكرة يستقر على حالة واحدة فقط لـ تأجيل مباراة الأهلى والجونة

أخبار الرياضة ليلا.. موعد جديد للقمة.. تأجيل مباراة الأهلي والجونة..مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك

Advertisements

بعد تراجع الجونة.. عقوبات مدوية فى انتظار الأهلي بالدوري المصري

بيراميدز يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن استقالة أعضاء اتحاد الكرة.. فيديو

الخطيب يتصدر تويتر بعد تأجيل لقاء الأهلي والجونة.. ومغردون: خليت الفرق خايفة تلاعبنا

مدافعا عن وزير الرياضة.. مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك في هذه الحالة

الأهلي في ورطة.. شوبير يكشف عن أضرار المؤجلات على الفريق

اتحاد الكرة يستقر على حالة واحدة فقط لـ تأجيل مباراة الأهلى والجونة

أخبار الرياضة ليلا.. موعد جديد للقمة.. تأجيل مباراة الأهلي والجونة..مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك

إعلاء مصلحة الوطن.. تعليق ناري لوزير الرياضة على تهديد اللجنة الخماسية بالاستقالة

الأهلي يرفض بيع شادي رضوان ويوافق على إعارته للعين الإماراتي

الأزمة مستمرة.. اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي والجونة.. ومرتضى منصور يطمئن جماهير الزمالك

تأجيل مباراة الأهلي والجونة.. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي مبكرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر الأمان.. تعامد الشمس 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس بحضور 4500 سائح

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور

بالملابس الرياضية.. رانيا يوسف في الجيم تستعرض جسمها الممشوق