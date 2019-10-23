أهالي "سامول" بالغربية يرفعون لافتة السيسي بمركز طبي بالجهود الذاتية بتكلفة 10 ملايين جنيه.. ومطالب لمجلس الوزراء والصحة بتخصيص مركز علاجي لجراحات اليوم الواحد ..صور

# تبرع أهالي قرية مسقط رأس "مرشد إخوان الإرهابية " بقطعة أرض وإنشاء مركز طبي علاجي للمرضي مجانًا

# مطالب الى مجلس الوزراء ووزارة الصحة بتخصيص المركز العلاجي كالمبنى للجراحات اليوم الواحد

# محافظ الغربية يكلف "الكيلاني" وكيل الصحة بفحص مطالب أهالي القرية ودعم بطواقم طبية علاجية





أقدم أهالي وعائلات قرية سامول التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية على مواصلة تجربة رفع الأداء والتميز فى ملف المشاركة المجتمعية دعما لـ"عبد الفتاح السيسي، ومواصلة للعصيان للعداءات الإخوانية على الرغم من كونها مسقط رأس محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية من خلال تبرع الأسر والعائلات بقطعة أرض فضاء وإنشاء مركز طبي مكون من 4 طوابق كي تكون منبع للعلاج الآلاف من المرضى مجانًا.



وجاء ذلك فى إطار حرص أهالي واسر وعائلات القرية الوطنيه على مواصلة الكفاح وتلبية دعوات رئيس الجمهورية بالضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركة رجال الأعمال فى دعم مؤسسات الدولة ورفع الخدمات المقدمة للفقراء والقرى أكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية .



فى المقابل أكد محمد حسين أحد اهالي قرية سامول أن كافة مشايخ ووممثلي العائلات بالقرية تبرعوا بقطعة أرض فضاء على مساحة 5 قيراط وتمكنوا من بناء مبني مكون من 3 طوابق للبدء فى تنفيذ مركز طبي متكامل لخدمة الفقراء والمحتاجين مجانا .



وأشار "حسين " أنه تم إنشاء المركز الطبي ودعمه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية بتكلفة ماليه تزيد عن 10 ملايين جنيه من أجل تحقيق المنفعة العامة وتلبيه لدعوات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء مؤكدا أن كافة الاموال التى أنفقت على إنشاء المركز الطبي المخصص بها غرف للعمليات وأقسام داخلية للغسيل الكلوي وجراحات المسالك البوليه ولكنها تحتاج الى دعمها بالأطباء وأخصائيات التمريض المتخصصين لرفع الخدمات العلاجية المقدمة لآلاف المرضي مستقبلا .



وناشدت منار محمد ربة منزل بذات القرية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالضرورة التدخل العاجل للبدء فى افتتاح وتشغيل المركزي الطبي وجعله مهيئا أن يكون مبني للجراحات اليوم الواحد او عيادات خارجية متكاملة للتحقيق الاستفادة القصوى منه خلال المرحلة القادمة .



وأشارت ربة المنزل أن أهالي القرية أرسلوا فاكسات إلى ديوان محافظة الغربية للمطالبة بالتوفير أطباء من الإدارات والوحدات الصحية والمستشفيات العامة للتشغيل المركز الطبي ولكنها جاءت دون فائدة.



فى المقابل أصدر محافظ الغربية اللواء هشام السعيد توجيهاته الى الدكتور عبد القادير الكيلاني وكيل وزارة الصحة بالضرورة التحرك والبدء في التواصل مع أهالي قرية سامول واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية لتشغيل المركز الطبي فى أسرع وقت حفاظا على صالح المواطنين.



وشدد محافظ الغربية على قوله " سنواصل عملنا فى تقديم الخدمات للمرضى وتأمين حياتهم وشكرا لمن ساهموا في بناء صرح طبي مناسب للخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.