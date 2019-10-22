اعتبارا من الغد.. الجامعات والمدارس اللبنانية تفتح أبوابها

دعا وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب، اليوم الثلاثاء، كل الجامعات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصة باستئناف التدريس صباح غد الأربعاء، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب عن استئناف الدروس والأعمال الإدارية في كليات ومعاهد وفروع الجامعة كافة، بدءا من يوم الاربعاء.



وقد أغلقت الجامعات والمدارس أبوابها، على وقع تظاهرات ضخمة تشهدها لبنان احتجاجا على تري الأوضاع الاقتصادية وفرض ضرائب جديدة.



وقد حاول رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، احتواء الشارع اللبناني بإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من بينها الغاء الضريبة، التي سعى مؤخرا لفرضها.

