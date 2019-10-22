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أخبار العالم

الملك سلمان ينيب الأمير تركي بن محمد لحضور مراسم تنصيب امبراطور اليابان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:27 م
الأمير تركي بن محمد
الأمير تركي بن محمد في طوكيو
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على صالح
شارك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء في مراسم تنصيب الإمبراطور ناروهيتو أكيهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه للعرش، بحضور عدد من رؤساء الدول.

ويأتي حضور الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

وحضر حفل تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو، اليوم الثلاثاء، 2000 شخص منهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالى 180 بلدا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإنه لم يتم الإعلان عن أسماء الحضور بشكل رسمي، ولكن الصور التي تم التقاطها يتضح فيها بعض الشخصيات البارزة، ومنهم الأمير تشارلز البريطاني، والأميرة ماري أميرة الدنمارك، ووزير النقل الأمريكي إيلين تشاو، ونائب الرئيس الصيني وانج تشيشان، رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون ، وميانمار أونج سان سو كي.
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