Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الآثار: تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس ظاهرة فريدة فى العالم.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:32 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، ظاهرة توضح قدرة المصري القديم وخبرته ومعرفته حتى بالفلك، موضحًا أن هذه الظاهرة كانت تحدث مرتين في العام في 21 أكتوبر، و21 فبراير.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن ما يتردد أن الإله بتاح هو إله الظلام لكون الشمس لا تشرق على وجه عار تمامًا من الصحة، موضحًا أن بتاح إله العمال والصناع عند المصري القديم، مشيرًا إلى أن سبب سطوع الشمس على الثلاث تماثيل الأخرى لكون هذه التماثيل لها علاقة بالشمس.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه بعد نقل المعبد من مكانه الأصلي، أصبحت تلك الظاهرة تحدث في 22 أكتوبر، و22 فبراير.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن تمثال بتاح ليس له علاقة بالشمس ولذا لا تسطع على وجه، لافتًا إلى أن هناك 4500 زائر شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موسم سياحي مبشر..1950 سائحا أجنبيا يزورون معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل

لكل اسم حكاية .. صور نادرة لتاريخ معبد أبو سمبل المحبوب من آمون

أبو سمبل تتزين لظاهرة تعامد الشمس.. محافظ أسوان يستقبل الأفواج السياحية بالهدايا التذكارية.. واستعدادات مكثفة لاستقبال الحدث العالمي ..صور

شاهد.. لحظة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني

ترشيحاتنا

أمريكا تقرر إبقاء بعض قواتها فى سوريا بعد طلب إسرائيل

قشر البرتقال مع الطماطم.. أسرع ماسك لتبييض البشرة

طريقة لاستعادة دردشات واتساب المحذوفة بكل سهولة

لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة سوتشي الروسية.. فيديو

تلقينا أموالا وهتفنا ضد الدولة.. إخواني يعترف بخطة الجماعة لتحويل قضية البنا لمظاهرة

بمشاركة تارا عماد.. حبيبي يا ليل لـ ابو يحقق 3 ملايين مشاهدة في يوم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لؤلؤة البحر الأسود.. معلومات عن المدينة التى تجمع السيسي بنظيره الروسي

مصر الأمان.. تعامد الشمس 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس بحضور 4500 سائح

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور