للحفاظ على الصحة العامة.. برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الصيدليات

علق محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن السيد عضو مجلس النواب بشأن فوضى العمل في الصيدليات، قائلًا: "أغلب الصيدليات بتحط اسم الدكتور على الصيدلية وبتجيب واحد غير متخصص بيشغلها".



وأضاف "الشوري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فوضى الصيدليات أمر خطير جدًا ويعرض حياة المواطنين للخطر الشديد، مؤكدًا ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بتفعيل جميع الأجهزة الرقابية داخل الإدارات الصحية للتفتيش على جميع الصيدليات لمعرفة من يقوم بعمله على أكمل وجه من عدمه.



وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن أغلب المواطنين البسطاء يتجهون للصيدليات حتى يصرفون الدواء بدون التأكد من أن هذا الشخص متخصص في مجال الصيدلية من عدمة، وذلك يعرضهم لصرف أدوية غير مطابقة مما يهدد الصحة العامة.



يأتي ذلك بعد تقدم النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بسبب انتشار فوضى العمل في الصيدليات.



وأضاف النائب حسن السيد، في تصريحات لـ "صدى البلد": "هناك فوضى عمَّت في الصيدليات، وظاهرة منتشرة بشكل كبير، حيث يعمل غير خريجي كليات الصيدلة داخل الصيدليات".



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الظاهرة كثيرًا ما تتسبب في صرف علاج بالخطأ للمرضى، مما يؤدي لمشاكل كبيرة قد تصل إلى الوفاة.



وطالب حسن السيد من الحكومة، ضرورة التدخل لإيجاد حل لهذه الأزمة، وعدم عمل أي شخص غير حاصل على شهادة من إحدى كليات الصيدلة في الصيدليات.